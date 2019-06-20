«آبل» تدرس نقل %30 من إنتاجها خارج الصين

المصدر: نيويورك - وكالات

أفادت تقارير صحفية أن شركة «آبل» تدرس نقل جزء من أعمالها من الصين إلى جنوب شرق آسيا، حيث إنها تستعد لإعادة هيكلة سلاسل التوريد لديها. وذكرت صحيفة «نيكي» الآسيوية أن «آبل» طلبت من مورديها الأساسيين تقييم التكلفة المترتبة على نقل 15 % إلى 30 % من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا.

وتابعت الصحيفة أن الشركات الرئيسية المسؤولة عن تجميع مكونات «آبل»، مثل «فاكس كون» و«بيجاترون»، و«ويسترون» تمت مطالبتهم بتقييم الخيارات المتاحة لنقل الأعمال خارج الصين. وأوضح التقرير أن دولاً مثل فيتنام والمكسيك والهند وإندونيسيا وماليزيا هي من ضمن الوجهات التي يتم النظر في أمرها.