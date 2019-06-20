قمة العشرين تؤجل اجتماع «أوبك بلس» إلى أول يوليو

المصدر: فيينا - د ب أ

أعلنت أمانة منظمة (أوبك)، أن الاجتماع الوزاري لدول أعضاء المنظمة والدول المتحالفة معها من غير الأعضاء (أوبك بلس) سينعقد في فيينا في الأول والثاني من يوليو المقبل، وليس خلال الأسبوع المقبل كما كان مقرراً. وصرّح مصدر مطلع على ترتيبات الاجتماع، بأنه تقرر التأجيل نظراً للتضارب في المواعيد بين الاجتماع وبين اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في أوساكا باليابان.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع يوليو تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ديسمبر.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن لجنة أوبك اجتمعت، أمس، في فيينا ورأت أنه إذا ما اتفق المنتجون بالفعل خلال الاجتماع على تمديد اتفاق خفض الإنتاج فإن هذا يعني تقليص المخزونات بمعدل نحو 500 ألف برميل يومياً.