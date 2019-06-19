البيت الأبيض يبحث إمكانية خفض درجة باول في فبراير

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة بأن البيت الأبيض بحث في فبراير الماضي إمكانية خفض درجة جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، بحيث يُعزَل من منصب رئيس البنك، ويُمنَح منصباً أقل، وهو محافظ البنك.

وأوضحت «بلومبرغ» أنه في أعقاب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علانية في فبراير الماضي عن رغبته في عزل باول من منصبه، بحث فريق من العاملين بمكتب المستشار العام للبيت الأبيض التداعيات القانونية المحتملة لتجريد بأول من منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ومنحه منصب محافظ البنك، على أن يختار ترامب مَن يخلف باول في رئاسة البنك، ثم يقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي.