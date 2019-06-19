تغريدات ترامب ترفع أسعار النفط 4 %

المصدر: عواصم - وكالات

ارتفعت أسعار النفط نحو دولارين للبرميل أمس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعقد اجتماعاً مكثفاً مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وتدعمت السوق أيضاً بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار بما يعادل 4.4% إلى 54.19 دولاراً للبرميل. وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار أو 3% إلى 62.74 دولاراً للبرميل.

وقال ترامب في تغريدة: «أجريت مكالمة هاتفية جيدة جداً مع الرئيس الصيني شي. سنعقد اجتماعاً مطولاً الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيشرع فريقانا في إجراء محادثات قبيل اجتماعنا».

ولم يؤكد الجانب الصيني عقد اجتماع. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن شي وافق على الاجتماع وشدد خلال المكالمة على ضرورة حل النزاعات الاقتصادية والتجارية عن طريق الحوار.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق في تراديشن إنرجي: «في الوقت الحالي، هذه سوق تحركها الشائعات.. هناك توقع أنك إذا استطعت التوصل إلى حل تجاري، فإنه سيساعد النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط».

ومن جهته قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس إن مؤسسته قد تبدأ بخفض معدلات الفائدة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجمود، وهو احتمال سبق أن ألمح إليه، ما يثير غضب الرئيس الأمريكي.