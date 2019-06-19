«ليبرا فيسبوك» تنافس «بيتكوين»

المصدر: برلين - د ب ا

يستعد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لإطلاق عملة رقمية جديدة، وتستند العملة الرقمية، المماثلة لعملة بيتكوين، إلى تكنولوجيا بلوكتشين، ولكنها سوف تتوافر بدون أن تكون عرضة لتقلبات الأسعار.

وقال ديفيد ماركوس، مدير مشروع العملة، التي يطلق عليها ليبرا، إن فيسبوك لن يكون قادرا على الاطلاع على بيانات المعاملات.

وأضاف ماركوس أن نظام ليبرا سوف يستخدم في بادئ الأمر بصورة أساسية في التحويلات بين العملات المختلفة. ومع ذلك، فإن رؤية المشروع طويلة المدى، هي جعل العملة وسيلة كاملة للدفع.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، شكل فيسبوك تحالفا مع رابطة ليبرا ومقرها جنيف بسويسرا. ومن بين أعضائها الحاليين وعددهم 28 الشركات المقدمة للخدمات المالية مثل فيزا وماستر كارد وباي بال، وهى شركات يمكنها تسهيل دمج عملة ليبرا في أنظمة الدفع.

كما انضم للتحالف شركات فودافون وإي باي، بالإضافة لمنصة بوكينج وتطبيق سبوتفي الموسيقي وشركتي أوبر وليفت لخدمات النقل.

ويشار إلى أن عملات تكنولوجيا بلوك تشين مثل بيتكوين تتأثر بتقلبات الأسعار، وهو أمر يسعى فيسبوك لتجنبه مع عملة ليبرا. لذلك سوف يتم تخصيص صندوق احتياط مؤلف من عملات مختلفة لتغطية عملة ليبرا.

وسوف تحدد رابطة ليبرا كيفية التعامل مع العملات والسندات مثل الأسهم كاحتياط للحفاظ على سعر مستقر. ويذكر أن على عكس بيتكوين، لن تكون ليبرا عملة يطلقها مستخدمون، ولكن سوف يتعين شراؤها من الدول الأعضاء بالرابطة أو المنصات التجارية.