«بنك أوف أمريكا»: تشاؤم المستثمرين عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية

المصدر: واشنطن - وكالات

كشف مسح حديث، أن تشاؤم المستثمرين من وضع السوق سجل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مع وجود موجة بيعية في أسواق الأسهم وسط مخاوف تجاه الحرب التجارية.وأظهر المسح الشهري لـ«بنك أوف أمريكا» أن مخصصات الأسهم لدى مديري صناديق الاستثمار المستطلع آراؤهم سجلت أدنى مستوى منذ مارس 2009 عند 21 %، متراجعاً بثاني أكبر وتيرة على الإطلاق مع هبوط بنحو 32%.

أما مخصصات النقد في المحافظ الاستثمارية فقفزت بأكبر وتيرة منذ أزمة الديون الأمريكية في 2011 لتصل إلى 5.6 % من مستوى 4.6 % في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال ميشيل هارنتنت رئيس استراتيجية الاستثمار في المصرفإن المستثمرين لم يكونوا عند تلك الدرجة من التشاؤم منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة الحرب التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي.

ويوجد نسبة 56 % من المؤسسات المشاركة في مسح «بنك أوف أمريكا» يعتقدون أن الحرب التجارية هي أكبر خطر للسوق، بارتفاع 19% عن توقعات الشهر الماضي.