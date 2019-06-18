مبيعات «هواوي» تهبط 40 % والشركة تخفض إنتاجها

المصدر: شينزين - وكالات

أعلن مؤسس هواوي أن مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة ستخفض إنتاجها خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن مبيعاتها من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40% خلال العام الجاري، في وقت تواجه تحديات جرّاء مساعي الولايات المتحدة لعزلها دولياً.

وقال رين زينغفي خلال اجتماع في مقر الشركة في مدينة شينزين: «خلال العامين المقبلين، ستخفض الشركة إنتاجها بثلاثين مليار دولار».

ولم يوضح رين خطوط الإنتاج التي ستتأثر بالقرار. وبلغت العائدات التي حققتها هواوي في 2018 أكثر من 100 مليار دولار. لكن رين، الذي شبّه المجموعة بطائرة متضررة، أوضح أنه يتوقع أن تعود إلى مسارها السابق بحلول عام 2021، مؤكداً «في 2021، سنستعيد حيويتنا ونقدم الخدمات للبشرية».

ومن جانبها، ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة هواوي تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40% و60%من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

وقال تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر 20، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج. وذكر التقرير أن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا ومن بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو. وقال إن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.