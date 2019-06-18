نجم «إيرباص» يسطع و«بوينج» تعاني في معرض باريس

المصدر: لوبورجيه - وكالات

دخل عملاقا صناعة الطائرات في العالم «إيرباص» و«بوينج» حلبة جديدة من التنافس في معرض لوبورجيه الثالث والخمسين للصناعات الجوية في باريس، لكن كان الصانع الأوروبي أفضل حالاً من منافسه الأمريكي وسطع نجمه بعد إعلانه عن نماذج جديدة من الطائرات تتفوق كثيراً على طائرات بوينج مستغلاً الوضع المعقد الذي تواجهه بوينج بعد حادثي طائراتها «737 ماكس»، حيث سيكون همها الأكبر هو استعادة ثقة الزبائن بعد أن منعت كل طائراتها من هذا النوع من التحليق حالياً.

وقال دينيس مويلنبورع رئيس مجلس إدارة «بوينج» للصحافيين: «لدينا عمل شاق لنكسب أو نستعيد ثقة الزبائن»، معترفاً بأن هذه الثقة تضررت بالحادثين الأخيرين لطائرة تابعة لشركة «لايون اير»، وأخرى تابعة لشركة الطيران الإثيوبية أسفرا عن سقوط 346 قتيلاً. وأضاف: «جئنا إلى هذا المعرض الذي يتركز على الأمن»، مشدداً على أهمية أن يكون المنتجون هنا لنتحدث إلى زبائننا.

وقال إيريك تابييه، رئيس مجلس إدارة مجموعة داسو للصناعات الجوية التي تنفذ مشروع «سكاف»، بالتعاون مع إيرباص: «نحن نقترح طائرة أوروبية للأوروبيين، مستقلة عن التكنولوجيا الأمريكية».

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة «إيرباص» أنها تمضي قدماً في نسخة فائقة بعيدة المدى من طائرتها «إيه 321 نيو»، في محاولة للتفوق على منافستها الأمريكية «بوينج». وأعلن رئيس مبيعات «إيرباص» كريستيان شيرر، أن الطائرة «إيرباص إيه 321 إكس إل آر» سوف تستطيع الطيران لمسافة 8700 كيلومتر، وسوف تتوفر بدءاً من عام 2023، وهي الأكبر حجماً من نوعها في العالم.

وقال إن أول زبون للطائرة ستكون شركة «إير ليز»، حيث طلبت 27 طائرة من النموذج الجديد. وقال شيرر: «بالمقارنة مع الطائرات الحالية، مثل بوينج 575 التي تقطع هذه المسارات، سوف توفر طائرتنا الجديدة الوقود وتقلل الانبعاثات الكربونية بواقع 30% تقريباً».