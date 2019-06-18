بدء إجراءات إفلاس «جت إيروايز» الهندية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت الجهات الدائنة للناقلة الهندية المتعثرة «جت إيروايز»، أمس، أنها ستشرع في اللجوء إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإشهار إفلاس الناقلة، وذلك بعد الإخفاق في إيجاد مستثمر يقيل الناقلة من عثرتها.

وبحسب ما نشرته شبكة قنوات «فرانس 24» التلفزيونية الفرنسية، أمس، فقد اتخذ دائنو «جت إيروايز» هذا القرار بعد اجتماعهم أمس في مومباي، مؤكدين أنهم لم يتلقوا سوى عرض واحد فقط لمساعدة الناقلة، وذكروا أنه كان عرضاً «مشروطاً». وأصدر الدائنون بياناً مشتركاً، أمس، وجاء فيه: «بعد المشاورات الواجبة، قرر الدائنون استصدار قرار من المحكمة».