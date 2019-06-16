«لا كوتيديان»: «إكسبو 2020 دبي» فرصة عظيمة للوكسمبورغ

المصدر: دبي - البيان

أكدت صحيفة «لا كوتيديان» اليومية التي تصدر بالفرنسية في دوقية لوكسمبورغ، غربي أوروبا، بأن المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» تعد فرصة عظيمة وفريدة للوكسمبورغ لزيادة التوعية بشأنها على الساحة العالمية.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً خاصاً عن مشاركة لوكسمبورغ تحت عنوان «معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي: أسباب مشاركة لوكسمبورغ»، واستعرض المزايا التي ستعود على لوكسمبورغ من مشاركتها في الحدث، فذكر أن من هذه المزايا تتنوع بين الاقتصادية، السياسية والثقافية.

وأوضح التقرير أن مشاركة لوكسمبورغ في «إكسبو 2020 دبي» ستتيح لها فرصة الولوج من بوابة حقيقية للشركات ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب فرصة تعزيز العلاقات التجارية المتينة أصلاً مع الإمارات والتي تعد أهم شريك تجاري للوكسمبورغ في منطقة الخليج العربي.