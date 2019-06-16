«جي إف إتش» العقارية تطرح وحدات مشروع «ذا هاربور رو» للبيع

المصدر: المنامة- البيان

أعلنت شركة جي إف إتش العقارية، الشركة التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية والمختصة بالأنشطة العقارية، عن تدشين المبيعات للوحدات السكنية بمشروعها المتميز «ذا هاربور رو»، مع برنامج سداد حصري يتيح للمشترين شراء العقار الذي طالما حلموا بامتلاكه، في أفضل المواقع ذات الإطلالة البحرية الساحرة في مملكة البحرين، فيما يواصل المشروع تقدمه على كافة مستويات الأعمال الرئيسة. كما ستقدم جي إف إتش العقارية عروضاً لزوار «آفنيوز» من خلال منفذها الواقع في قلب المجمع.

يقع مشروع «ذا هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي في قلب مدينة المنامة، وعلى مقربة من المراكز التجارية الرئيسة بالمدينة وكذلك مواقع الترفيه والجذب السياحي. يتكون المشروع من ستة مبانٍ، موزعة على جانبين، الجانب الغربي والجانب الشرقي، ومن بينها 4 مبانٍ سكنية تضم 322 وحدة سكنية فاخرة، بينما سيخصص المبنيان الآخران لفندق من فئة خمس نجوم إضافة إلى 150 شقة فندقية.

وقال ليث المعمار، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة جي إف إتش العقارية: «يسعدنا الإعلان عن التقدم المستمر لسير العمل بمشروع ذا هاربور رو، ما يتيح لنا طرح الوحدات السكنية بهذا المشروع الفاخر للبيع مع برنامج سداد بمزايا رائعة للمشترين.