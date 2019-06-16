الهند تفرض رسوماً جمركية على منتجات أمريكية اليوم

المصدر: نيودلهي-أ ف ب

قررت الهند زيادة الرسوم الجمركية على 29 منتجاً أمريكياً اعتباراً من اليوم، وفق قرار أعلن عنه العام الماضي وأرجئ مراراً منذ ذلك الحين، وفق ما أفادت الصحف الهندية أمس. وكانت الحكومة أعلنت في يونيو 2018 أنها تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية من بينها التفاح واللوز، بعدما رفضت واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم الجمركية المشددة على الصلب والألمنيوم.

لكن تطبيق هذا القرار أرجئ مراراً فيما كانت المفاوضات بين أكبر ديمقراطيتين في العالم تبعث أملاً بالتوصل إلى حل. وكتبت صحيفة «إيكونوميك تايمز» نقلاً عن مسؤول حكومي «لن تكون هناك مهلة إضافية. الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اليوم».

وذكرت وكالة «برس تراست أوف إينديا» أن وزارة المالية ستصدر إعلاناً قريباً وقد أبلغت قرارها إلى الولايات المتحدة. وصدرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار إلى الهند عام 2018، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.