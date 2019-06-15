«فولكسفاغن» تعتزم طرح أسهم شركتها للشاحنات الثقيلة للاكتتاب

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تعتزم شركة فولكسفاغن الألمانية العملاقة للسيارات طرح أسهم شركتها للشاحنات الثقيلة للاكتتاب العام بقيمة تصل في تقديرها إلى 18.6 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب العام في أوروبا خلال العام الجاري.

وأوردت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فولكسفاغن قولها في بيان إنها تعتزم طرح أسهم شركة «تراتون إس إي» التي تنتج شاحنات مان وسكانيا بسعر يتراوح بين 27 و33 يورو للسهم، وستتراوح قيمة طرح هذا القطاع للاكتتاب ما بين 13.5 ملياراً إلى 16.5 مليار يورو (18.6 مليار دولار).

وأثارت فولكسفاغن دهشة المستثمرين الشهر الماضي عندما قررت إحياء خطط طرح أسهم تراتون للاكتتاب، بعد أن كانت أرجأت هذه الخطط في مارس الماضي.

وتمثل هذه الخطوة بالونة اختبار، ليس فقط لحجم الطلب على عمليات الاكتتاب العام في البورصات الأوروبية التي شهدت الشهر الماضي أسوأ أداء لها خلال ثلاثة أعوام ونصف، بل أيضاً لقدرة الإدارة في فولكسفاجن على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة.

ونقلت «بلومبرغ» عن فرانك فيتر، المسؤول المالي في فولكسفاجن: «نحن مستعدون للمرحلة الحاسمة، ويهدف هذا الطرح العام إلى خلق القيمة لحملة الأسهم».