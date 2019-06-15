تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني لأدنى مستوى في 17 عاماً

المصدر: بكين - رويترز

أظهر الاقتصاد الصيني في مايو المزيد من المؤشرات التي تنذر بالخطر مع تعزيز الولايات المتحدة الضغوط التجارية على بكين، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوياته فيما يزيد عن 17 عاماً، كما سجل الاستثمار ضعفاً، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيز.

وبعد ساعات من صدور البيانات الضعيفة التي شكلت مفاجأة، أعلن البنك المركزي الصيني عن دعم جديد للبنوك الصغيرة بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار)، وذلك على الرغم من توقع المحللين بأن تطبق بكين إجراءات أكثر شمولاً في الشهور المقبلة إذا تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، أمس، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5% في شهر مايو مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مخالفاً توقعات المحللين بأن يرتفع بنسبة 5.5 %، وبما يقل عن النسبة البالغة 5.4 % التي سجلها في شهر أبريل. وهذه القراءة هي الأضعف منذ أوائل عام 2002. وكانت الصادرات من بين عوائق الأداء الرئيسية التي تسببت في ذلك، حيث لم تسجل سوى نسبة نمو هامشية.