الاكتتاب بسندات الخزانة الأمريكية العشرية في حدود المتوسط

المصدر: واشنطن - د ب أ

باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار، وذلك في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة طويلة الأجل هذا الأسبوع، حيث جاء الطلب في حدود المتوسط، وذلك بعد بيع سندات من فئة الثلاث سنوات أمس بقيمة 38 مليار دولار. وأفادت بيانات بأن سعر العائد على السندات العشرية بلغ 2.130% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.49 مرة.

وكانت وزارة الخزانة قد باعت سندات مدتها 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 27 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 2.479% ومعدل التغطية 2.17 مرة من قيمة الطرح. يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 2.46 مرة. ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 16 مليار دولار.