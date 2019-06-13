المزروعي: «أوبك» قريبة من تمديد خفض الإنتاج

المصدر: Ⅶ مونتريال- (رويترز)

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، إن أعضاء منظمة (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وأضاف في المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكيتين أنه يجب نظراً لمخزونات النفط الحالية أن تظل قيود الإنتاج قائمة أو تمديدها «على الأقل لنهاية العام». وتابع، «القرار الصحيح هو التمديد».

وقال المزروعي: «أعتقد أن الطلب على النفط سيظل قوياً في 2020».

ومن المقرر أن تعقد «أوبك» اجتماعاً في 25 يونيو، تليه محادثات مع حلفائها وعلى رأسها روسيا في 26 يونيو. لكن روسيا اقترحت تأجيل الاجتماع إلى الثالث والرابع من يوليو وأيدت السعودية الطلب.

وقال المزروعي: «نعمل على ضبط المواعيد»، مؤكداً أنه ليس لديه أفضلية محددة فيما يتعلق بعقده هذا الشهر أو الشهر التالي.

وقال: «لا فارق نحن نتحدث عن فاصل زمني لا يتجاوز أسبوعين. أهم شيء هو ما نعلمه اليوم، وما نعلمه اليوم يقول لنا إننا بحاجة للتمديد، من وجهة نظري». من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس عقب صدور بيانات معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات الخام.وكان معهد البترول الأمريكي كشف عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم يوليو 2.7% إلى 51.8 دولاراً للبرميل، بينما انخفض «برنت» 2.5% إلى 60.7 دولاراً للبرميل.