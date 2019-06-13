ثروة ترامب ترتفع إلى 3 مليارات دولار

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ارتفعت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الجاري بنسبة 5 % إلى 3 مليارات دولار عن قيمتها في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ»، واستندت فيه إلى إفصاحات مالية صدرت في مايو الماضي.

ويرجع الارتفاع إلى قفزة هائلة في قيمة صفقة لإنشاء مكاتب كانت مجموعات الشركات العقارية المملوكة لترامب، والمنضوية تحت اسم «منظمة ترامب»، قد أبرمتها.

وأكد التقرير أن زيادة ثروة ترامب تتنافى مع عامين من التراجع في حجم أعمال شركاته، ويعود بثروته إلى مستواها في عام 2016. وتضمن هذا التراجع عدة انتكاسات منها إلغاء صفقة لإنشاء سلسلتين فندقيتين جديدتين، وخفض حجم الأعمال في منتجع «مار إيه لاغو» بولاية فلوريدا.

وأضاف أن ارتفاع ثروة ترامب يعكس إلى أي حد بات معتمداً في أعماله التجارية على صديقه ستيفن روث، مؤسس ومالك شركة «فورنيدو ريالتي تراست» الأمريكية للاستثمار العقاري.

يذكر أن ربع ثروة ترامب يتمثل في حصتين يمتلكهما في عقارين عملاقين تابعين لشركة «فورنيدو»، العقار الأول هو برج «1290 أفينيو أوف ذي أميركاز»، والثاني، مجمع «555 كاليفورنيا» للمكاتب الإدارية.

وارتفعت القيمة الإجمالية لحصتي ترامب في العقارين هذا العام إلى 765 مليون دولار، بارتفاع 33% عن قيمتها في العام الماضي.