الصين: سنحارب تجارياً حتى النهاية

المصدر: بكين- (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الحكومة سترد بقوة إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد توترات التجارة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لفرض المزيد من الرسوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في يونيو.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «إذا كانت الولايات المتحدة ترغب فقط في تصعيد النزاعات التجارية، سنرد بالتأكيد ونحارب حتى النهاية».

وكرر ترامب أنه مستعد للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة أوساكا في نهاية يونيو، لكن الصين لم تؤكد الأمر.

وقال ترامب الأسبوع الماضي، إنه سيتخذ قراراً بعد الاجتماع مع زعماء أكبر اقتصادات عالمية بشأن ما إذا كان سينفذ تهديداً بفرض رسوم على سلع صينية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار.

ولم يتطرق شوانغ إلى تأكيد اجتماع شي وترامب في مجموعة العشرين.