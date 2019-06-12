ترامب يستهدف اليورو

المصدر: واشنطن (رويترز)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تغريدات أمس أوروبا بخفض قيمة العملة الموحدة لمنطقة اليورو واستهدف السياسة النقدية بمعاودة الهجوم على البنك المركزي الأمريكي.

وكتب ترامب على تويتر اليورو وعملات أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدولار، ما يجعل الولايات المتحدة في وضع غير مواتٍ بشكل كبير من دون أن يقدم أي دليل.

وانتقد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من اللازم وكذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي . وكتب ترامب سعر فائدة مجلس الاحتياطي مرتفع جداً، ما يعزز التشديد الكمي السخيف! ليس لديهم أدنى فكرة.

وقد تقرر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في ضوء ضعف بيانات الوظائف والتضخم.