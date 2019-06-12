«أمازون» تزيح «جوجل» و«أبل» وتتربع على قمة أغلى العلامات التجارية

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت العلامة التجارية لشركة «أمازون» لخدمات التسوق الإلكتروني قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم 2019، وفقاً لبحث نشرته، أمس، مجموعة «كانتار» البريطانية.وبلغت قيمة العلامة التجارية لـ«أمازون» 315,5 مليار دولار، بنمو 52% عن قيمتها العام الماضي على القائمة نفسها.

وبذلك تكون الشركة نجحت في إقصاء علامتي «جوجل» و«أبل»، من على صدارة القائمة، بعد أن تناوبتا على احتلال صدارتها على مدى الــ 12 عاماً الماضية.

وجاءت «جوجل» في المركز الثاني على القائمة بعد أن بلغت قيمة علامتها التجارية 309,5 مليارات دولار، فيما تراجعت «أبل» إلى المركز الثالث، بعد أن كانت على صدارة القائمة العام الماضي، بـ 309 مليارات دولار.

وقالت دورين وانغ، المسؤولة عن إصدار القائمة في «كانتار»: «تُعزَى القفزة الهائلة، التي حققتها «أمازون» في قيمة علامتها التجارية إلى حرصها على بيع مجموعة متنوعة من الخدمات».

وأضافت: «يُظهِر النمو الاستثنائي في قيمة علامة «أمازون» كيف باتت العلامات التجارية أقل تركيزاً على فئات ومناطق فردية، وصارت الحدود غائمة بين القطاعات التجارية، بعد أن أتاحت القدرات التقنية لشركات مثل «أمازون»، «جوجل» و«علي بابا» الفرصة لتوفير مجموعة متعددة من الخدمات عبر قطاعات تلامس اهتماماً بالغاً لدى المستهلكين».

وضمت قائمة أغلى 10 علامات تجارية : «مايكروسوفت، 251,2 مليار دولار»؛ «فيزا، 177,9 مليار دولار»؛ «فيسبوك، 159 مليار دولار»؛ «علي بابا الصينية، 131,2 مليار دولار»؛ «تينسنت الصينية للألعاب، 130,9 مليار دولار»؛ «ماكدونالدز، 130,4 مليار دولار»؛ «إيه تي آند تي، 108,4 مليارات دولار».