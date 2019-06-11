مصر تحقق أعلى معدل انتاج للثروة البترولية في تاريخها

المصدر: وام

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري نجاح بلاده في تحقيق أعلى معدل انتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام و الغاز والمتكثفات خلال شهر يونيو الحالي .

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه مجلس الأعمال الفرنسي في باريس على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط و الذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي .

و أوضح الملا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي و زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي جاء إثر تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي من أهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول وذلك بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا الى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميا ساهمت في زيادة انتاج الغاز الطبيعي محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016 على أن تتضاعف العام القادم بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها .. مشيرا الى أنه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات حوالى 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022 .

و شدد على ضرورة دعم جهود تحقيق أمن الطاقة بشراكة قوية و فاعلة تحقق مصالح الجميع سواء المنتجين أو المستهلكين وتلبي الطلب المتزايد على مختلف مصادر الطاقة لتحقيق آمال وطموحات الدول والشعوب في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي.

و استعرض الملا خلال اللقاء - الذى حضره مسؤولو 40 شركة فرنسية بمجلس الأعمال الفرنسي و رابطة موردي البترول و الغاز الفرنسية - النموذج المصري لتطوير آليات العمل في صناعة البترول والغاز الطبيعي بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية وخطط عمل واضحة وتعاون مثمر وبناء مع الشركاء وكوادر وطنية متميزة ما أدى إلى تحقيق نجاحات في مختلف مجالات تلك الصناعة شهد بها العالم.

