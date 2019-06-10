«نتورك إنترناشيونال» تنضم إلى «فوتسي 250»

المصدر: دبي-البيان

انضمت شركة «نتورك إنترناشيونال»، المدرجة في سوق لندن رسميا أمس، إلى مؤشر «فوتسي 250»، لتكون بذلك أكبر شركة مدفوعات ضمن المؤشر. وأكدت «فوتسي راسل» مزود المؤشرات العالمية، إدراج شركة «نتورك إنترناشيونال» ضمن مؤشر «فوتسي 250»، الذي يظهر مستوى أداء تداول أسهم الشركات المتوسطة في «سوق لندن».

وتأسس مؤشر «فوتسي 250» منذ نحو 25 عاماً، ويعتبر من أكثر مؤشرات «فوتسي راسل» شهرة، ويتم استخدامه على نطاق واسع، ويمثل الشريحة الديناميكية في سوق الأسهم البريطانية، ويستخدمه المستثمرون ومروجو المنتجات الاستثمارية يومياً في المملكة المتحدة والعالم.