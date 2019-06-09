ترامب يعلّق فرض رسوم على المكسيك

المصدر: واشنطن- رويترز

علقت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم المقرر تطبيقها على المكسيك لأجل مسمى، بعدما توصل البلدان إلى اتفاق يحول دون نشوب حرب تجارية، وذلك بعد أن تعهدت المكسيك باتخاذ «إجراءات قوية» لمنع هجرة أشخاص، معظمهم من أمريكا الوسطى، إلى الولايات المتحدة عبر الحدود بين البلدين.وكان ترامب هدد بفرض رسوم نسبتها 5% اعتباراً من الغد تتصاعد إلى 25 % ما لم تفعل المكسيك المزيد لتشديد الرقابة على حدودها.

وذكر الإعلان المشترك، أن المكسيك وافقت عل استقبال مزيد من المهاجرين، الذين يطلبون اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، بينما ينتظرون صدور حكم قضائي بشأن حالاتهم، ووافقت كذلك على زيادة القيود على الهجرة غير الشرعية، ومنها نشر الحرس الوطني على حدودها الجنوبية. وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في واشنطن إن نشر الحرس الوطني سيبدأ الاثنين، وقال «أعتقد أنه توازن عادل».