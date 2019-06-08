رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود شبكات الجيل الخامس في 30 دولة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، اليوم "السبت"، أنها حصلت على عقود لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس في 30 دولة حول العالم، حتى الآن، بالرغم من الأزمات التي توالت على الشركة اخيراً.

وأوضحت الشركة أنها أبرمت 46 عقدا في هذه الدول، وفقا لما أوردت وكالة الصين الجديدة "شينخوا ".



وكان أحدث هذه العقود، "الخميس"، عندما أبرمت "هواوي" اتفاقا مع شركة الاتصالات الروسية "إم تي إس" لتطوير شبكة "الجيل الخامس" في روسيا، خلال السنة المقبلة.

وفي الصين، منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تراخيص "5"Gذات الاستخدام التجاري، لشبكة البث الصينية وأكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين، وهي: "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم".

وذكرت "هواوي" أنها شحنت أكثر من 100 ألف محطة خاصة بـ"5G"، مما يعني أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى في هذا المضمار.

وكان عملاق التكنولوجيا الصيني قد ذكر أنه أجرى أول مكالمة عبر الشبكة الجديدة في فبراير 2018، كما أطلق هواتف ذكية تلائم هذا الجيل من الشبكات.

يذكر ان شبكة الجيل الخامس تمتاز بسرعة تصل إلى 20 غيغا بت في الثانية الواحدة، مما يعني أنه يمكن للمستخدم تحميل فيلم بدقة علية خلال لحظات معدودة.

