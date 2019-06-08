«أو.إم.في» تشتري أصول غاز سيبيرية بمليار دولار

المصدر: فيينا ــ رويترز

قالت شركة أو.إم.في النمساوية أمس إنها اتفقت على دفع 905 ملايين يورو (1.02 مليار دولار) مقابل أصول غاز في سيبيريا تابعة لشركة جازبروم الروسية.

وشراء أو.إم.في المزمع 24.98 % من المرحلتين الرابعة والخامسة لتطوير أخيموف في حقول غاز أورنجوي جزء من استراتيجيتها لتعزيز الغاز في أنشطتها لقطاع المنبع كبديل للنفط. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في امتيازات أخيموف في العام المقبل، وفقاً لما ذكرته أو.إم.في.

وقالت الشركة النمساوية إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحقل من الغاز في عام 2026 ما يزيد عن 80 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.