المركزي الألماني يقلّل توقّعاته لمعدلات النمو في 2019

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن البنك الاتحادي الألماني (البنك المركزي) أمس، أنه يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال عام 2019 إلى 0.6%.

وتنخفض هذه النسبة بصورة كبيرة عن معدل النمو الذي توقعه البنك قبل ستة أشهر وكان يبلغ 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر البنك أن الاستهلاك المحلي يساعد في دعم أكبر اقتصاد في أوروبا، ولكن الصناعة الألمانية تعاني من آثار ضعف الصادرات.

وقال رئيس البنك ينس فيدمان: «بمجرد انتعاش الطلب الخارجي مرة أخرى، فإن نمو الاقتصاد الألماني سيستند إلى قاعدة أوسع مرة أخرى».

ويعمل البنك على افتراض أن الصادرات سوف تنتعش تدريجيا خلال النصف الثاني من العام. وتنبأ البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عام 2020 إلى 1.2%، في تراجع عن نسبة 1.6% التي كان قد تنبأ بها في ديسمبر الماضي.