ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا الشهر الماضي

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت شركة الرهن العقاري البريطانية «هاليفكس» أن أسعار العقارات في المملكة المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في مايو الماضي، في إشارة إلى الاستقرار في أعقاب التراجع الذي شهدته الأسعار العام الماضي.

وقالت هاليفكس إن الأسعار ارتفعت في مايو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل بمتوسط 237837 جنيها استرلينيا (303000 دولار). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم حدوث تغيرات في الأسعار.

ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، رغم أن نمو الأسعار اتسم بالضعف خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأفادت وكالة أنباء «بلومبرج» بأن سوق العقارات في بريطانيا يعاني من حالة من الغموض بشأن قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وارتفاع أسعار البيع بعد عقدين من الأرباح السريعة.

ونقلت «بلومبرج» عن راسل جالي، المسؤول بشركة هاليفكس، قوله: «بالرغم من حالة الغموض السياسي والاقتصادي السائدة، إلا أن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأوسع ما زالت تدعم سوق الإسكان»، مضيفا «نتوقع استمرار اتجاه الاستقرار الحالي خلال الأشهر المقبلة، اعتمادا على ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض أسعار الفائدة».