ترامب يهدد الصين بـ 300 مليار رسوماً جديدة

المصدر: عواصم - وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار «على الأقل»، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحافيين أمس «في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب»، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترامب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) في مطار شانون الإيرلندي، متجهاً إلى فرنسا، لإحياء ذكرى يوم الإنزال «لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق، وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة».

وفي الوقت الذي يصعّد فيه الرئيس ترامب من حربه التجارية مع الصين، قالت مصادر إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية «بوينغ»، تتفاوض مع الصين لعقد واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة، رغم تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة، القول إن المحادثات تتعلق بشراء 100 طائرة طراز «بوينغ 787 دريملاينر» ذات الممرين، وطراز «بوينغ 777 إكس»، أحدث طائرة للمسافات الطويلة، من إنتاج «بوينغ»، لصالح شركات الطيران الصينية.

وتتركز المفاوضات بشكل خاص على الطائرة «بوينغ 777-9» وهي أغلى طائرة تنتجها الشركة الأمريكية، ويصل سعرها الرسمي إلى 442.2 مليون دولار، وينتظر البدء في تسليمها عام 2020. وقالت المصادر إن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة، أمر غير محسوم، في حين تعتبر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقبة رئيسة أمام المفاوضات.