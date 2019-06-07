الصين تمنح تراخيص شبكة «جي 5» لـ 4 شركات وطنية

المصدر: شنغهاي- أ ف ب

منحت الصين، أمس، تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس «جي 5» إلى أربع شركات محلية، لتقطع بذلك شوطاً كبيراً في مسعاها لأن تصبح الرائدة في العالم في تكنولوجيا الاتصالات هذه وسط منافسة حامية من الولايات المتحدة.

توفر شبكة الجيل الخامس في تكنولوجيا الاتصالات نقلاً أسرع للبيانات، ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بعد والدفع عبر الهاتف.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن مزوّدي الاتصالات المملوكين من الدولة، تشاينا تلكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا برودكاستينغ نتوورك كوربوريشون، حصلوا على تراخيص لتشغيل شبكة الجيل الخامس لخدمات الاتصالات الرقمية النقالة.