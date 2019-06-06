نشاط الشركات في منطقة اليورو يتسارع قليلاً الشهر الماضي

المصدر: لندن ــ رويترز

أظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع قليلاً الشهر الماضي، لكنه يظل ضعيفاً، وتشير المؤشرات الخاصة بالتوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة لن يتسارع قريباً.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 51.8 في مايو من 51.5 في أبريل.

وعلى الرغم من أن القراءة النهائية تزيد على الأولية البالغة 51.6 نقطة، إلا أنها تظل قريبة من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.2 % في الربع الثاني، بما يقل عن نسبة النمو البالغة 0.3 بالمئة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضي، وأبطأ من نمو اقتصاد المنطقة البالغ 0.4 بالمئة في الربع الأول.

وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 50.4 من 51.0، مسجلاً أدنى قراءة له في ست سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن إلى 52.9 من 52.8 في أبريل، وهو ما أسهم في تعويض رابع شهر من الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية.