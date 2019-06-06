الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، أمس، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.

وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.7 %إلى 1333.90 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 فبراير عند 1335.41 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 %إلى 1339.60 دولاراً للأوقية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إن الضرورة قد تقتضي خفض الفائدة «قريباً».

وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1347.45 دولاراً للأوقية.