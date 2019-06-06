1.45مليار دولار قرضاً من البنك الدولي للأردن

المصدر: عمّان - وام

أعلنت الحكومة الأردنية أن البنك الدولي وافق على حزمة تمويل بـ 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال وزير التخطيط محمد العسعس إن التزام الأردن بعملية الإصلاح كان له الأثر الملموس على ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال الميزان المالي ما يستدعي تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية.

وأكد المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار، التزام البنك بمساعدة الأردن على إرساء أسس اقتصاد أقوى وأكثر توجها نحو الخارج، مشيداً بجهود الحكومة لفتح أسواقها وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية.

وبهذا القرض يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تجاه الأردن إلى 2.78 مليار دولار، منها 228.2 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي تم إطلاقه عام 2016 ويقدم التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.