نمو قطاع الخدمات الصيني ينحسر في مايو لتباطؤ الصادرات

المصدر: بكين ــ رويترز

أظهر مسح خاص، أمس، نمو نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر في مايو، متأثراً بتباطؤ ملحوظ في مبيعات التصدير، حيث ضغط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على القطاع الذي تعوّل بكين عليه في دعم اقتصادها المتباطئ.

وهبط مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.7 في مايو، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير، ومنخفضاً عن 54.5 في أبريل. ومستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن طلبيات التصدير الجديدة المقدمة لشركات الخدمات الصينية انخفضت بشكل كبير من أعلى مستوياتها خلال سنوات المسجل في أبريل، من 55.6 إلى 51.1، مع عدم تسجيل الغالبية العظمى من الشركات التي شملها المسح أي تغير في مبيعات التصدير في مايو.

يضع هذا نمو الطلبيات الجديدة عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وقال تشنغ شينغ تشونغ مدير تحليلات الاقتصاد الكلي لدى مجموعة سي.إي.بي.أم في بيان رافق صدور الأرقام: «إجمالاً، أظهر النمو الاقتصادي الصيني بعض علامات التباطؤ في مايو. التوظيف وثقة الشركات يستحقان على وجه الخصوص اهتمام صناع السياسات».