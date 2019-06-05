الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر

المصدر: وكالات

ارتفعت، الأربعاء، أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1339.60 دولاراً للأوقية.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال، الثلاثاء، إن البنك المركزي سيتصرف "حسبما تقتضي الحاجة" في مواجهة مخاطر الحرب التجارية، ليترك الباب مفتوحا أمام احتمال خفض الفائدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الضرورة قد تقتضي خفض الفائدة "قريبا".

وعززت بيانات اقتصادية صدرت عقب تعليق باول، الثلاثاء، توقعات خفض الفائدة أيضا، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية الصنع في أبريل، في حين هبطت الشحنات بأعلى وتيرة في عامين.