النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 5 أشهر بفعل تباطؤ الاقتصاد

المصدر: لندن- رويترز

هبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ يناير بفعل مؤشرات على أن تباطؤاً اقتصادياً بدأ في التأثير سلباً على الطلب على الطاقة، وفي الوقت الذي تقول فيه أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا إنها تعارض تمديد تخفيضات مشتركة مع أوبك حتى نهاية العام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 60.78 دولاراً للبرميل بانخفاض 50 سنتاً أو 0.85% مقارنة مع سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.80 دولاراً للبرميل منخفضة 45 سنتاً أو 0.85 في المئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

والعقود الآجلة منخفضة نحو 20% دون ذرى 2019 التي بلغتها في أواخر أبريل بينما سجل مايو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر.

وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضاً بفعل التراجع.

ولمنع تكوين فائض في الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة (أوبك) بجانب بعض الحلفاء بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق، وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري أو أوائل يوليو، بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن هناك إجماعاً ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل «للحفاظ على استقرار السوق» في النصف الثاني من العام.

وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها ستدعم سياسة مشتركة مع أوبك، لكن إيجور سيتشن رئيس روسنفت، أكبر شركة حكومية روسية لإنتاج النفط، قال إنه يتعين على روسيا أن تضخ النفط وقتما تشاء وإنه سيسعى للحصول على تعويض من الحكومة إذا مددت التخفيضات.

ويشعر المنتجون بالقلق من أن التباطؤ الاقتصادي سيقلص استهلاك الوقود.

وتساءل سيتشن عن المنطق في خفض روسيا للإنتاج أكثر في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها قائلاً: إن الولايات المتحدة قد تعزز الإنتاج وتحصل على حصة روسيا السوقية.

ومن جانبه خفض بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت في ستة أشهر بواقع خمسة دولارات إلى 70 دولاراً للبرميل وفي 12 شهراً بواقع ثلاثة دولارات إلى 67 دولاراً للبرميل.

وقال البنك إنه في ضوء توقعات بأن تسجل سوق النفط عجزاً في الإمدادات في الربعين الحالي والقادم، فإنه ما زال يتوقع ارتفاع برنت صوب 75 دولاراً للبرميل على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.