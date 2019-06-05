اتحاد الصناعات الألمانية يتهم الحكومة بغياب الدعم

المصدر: برلين - د ب أ

اتهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كيمبف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بغياب الدعم.

وقال رئيس الاتحاد ديتر كيمبف في تصريحات لإذاعة ألمانيا أمس بمناسبة يوم الصناعة الألمانية إن الحكومة الألمانية لم تدعم فعلاً الاقتصاد والمجتمع في النصف الأول من فترتها التشريعية إلى الأمام.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وطالب كيمبف الأحزاب بالاهتمام بالأداء الحكومي في ظل الاضطرابات في المناصب القيادية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي.

وانتقد كيمبف مشروعات سعى إلى تطبيقها التحالف المسيحي مثل الإعانات الشهرية للإيجارات المقدمة الأسر العائلة وإعانات الأمهات، حيث رأى أنها قلصت الأموال المتاحة لأمور مهمة، متهماً الأوساط السياسية بعدم تمثيل مصالح الشباب والأجيال اللاحقة على النحو الكافي، مضيفاً أن الحكومة «أضاعت الكثير من الوقت» في النصف الأول من الفترة التشريعية.

وعارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانتقادات الحادة التي وجهها القطاع الصناعي للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها الائتلاف الحاكم.

وقالت ميركل أمس خلال يوم الصناعة الألمانية في برلين إن الثقة في الحكومة الألمانية مهمة بنفس قدر أهمية الثقة في الاقتصاد.

وأضافت ميركل أن الأوساط السياسية والاقتصادية لديها مسؤولية مشتركة في ظل التحديات الكبيرة التي يمثلها التحول الرقمي.