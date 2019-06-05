تراجع طلبيات مصانع أمريكا والشحنات تسجل أكبر هبوط بعامين

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في أبريل، وانخفضت الشحنات بأكبر وتيرة في عامين، مما يشير إلى استمرار ضعف نشاط الصناعات التحويلية الذي قد يقوض الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن طلبيات منتجات المصانع انخفضت 0.8 %، متأثرة بضعف الطلب على معدات النقل وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعادن الأولية. وجرى تعديل بيانات مارس بالخفض لتظهر ارتفاع طلبيات المصانع 1.3 بالمئة بدلاً من زيادتها 1.9% في التقديرات السابقة.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات المصانع 0.9 % في أبريل. وارتفعت طلبيات المصانع 1.6 % مقارنة مع أبريل 2018.

ويتعرض قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12% من الاقتصاد، لضغوط جراء انخفاض الطلبيات التي تقدمها الشركات، بينما تعكف على تصريف مخزونات السلع غير المباعة.

وتركز تضخم المخزون في قطاع السيارات، الذي يشهد تراجعاً في المبيعات. وزادت المخزونات في المصانع 0.3 %. وارتفعت مخزونات السلع غير المباعة في سبعة من الأشهر الثمانية الماضية.

وتراجعت شحنات السلع المصنعة 0.5 % في أبريل، مسجلة أكبر هبوط لها منذ أبريل 2017، بعد ارتفاعها 0.2 % في مارس. ويؤثر تحرك بوينج لخفض إنتاج طائرتها ماكس 737 التي تواجه مشكلات سلباً على قطاع الصناعات التحويلية.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أيضاً أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ماعدا الطائرات، والتي تعتبر مقياساً لخطط إنفاق الشركات على المعدات، انخفضت 1% في أبريل.