إنتاج النفط الروسي يهبط لأدنى مستوى في 11 شهراً

المصدر: موسكو -رويترز

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج روسيا من النفط تراجع إلى 11.11 مليون برميل يومياً في مايو، من 11.23 مليون برميل يومياً في أبريل، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو 2018، والذي بلغ 11.06 مليون برميل يومياً، وذلك وسط أزمة النفط الملوث، والاتفاق العالمي لخفض الإنتاج. وبالأطنان، وصل إنتاج النفط الروسي إلى 47.004 مليون طن في مايو، مقارنة مع 45.975 مليوناً في أبريل.

ويرجع انخفاض الإنتاج في الأساس إلى تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا الروسي، الذي كان ينقل مليون برميل يومياً، أو ما يعادل واحداً في المئة من الطلب العالمي على النفط. وينقل خط الأنابيب، الذي أنشئ في ستينيات القرن العشرين، النفط الروسي إلى أوروبا. وتتوقع روسيا تنظيف خط الأنابيب خلال ستة إلى ثمانية أشهر.