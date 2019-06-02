شاناهان: أمريكا لن تسكت على تعريض الصين استقرار آسيا للخطر

المصدر: سنغافورة- رويترز

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، إن الولايات المتحدة لن تتحاشى بعد الآن سلوك الصين في آسيا مع تعرض الاستقرار في المنطقة للخطر فيما يتعلق بقضايا مثل بحر الصين الجنوبي وتايوان.

ولم يذكر شاناهان الصين بالاسم عندما وجه اتهامات «لعناصر» بزعزعة استقرار المنطقة، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن السلوك الصيني، وذلك في أحدث تبادل للتصريحات اللاذعة بين أكبر اقتصادين في العالم. لكن شاناهان أشار إلى أنه حريص على تعزيز العلاقات العسكرية مع بكين.

وقال شاناهان أمام حوار «شانجري-لا» الأمني السنوي في سنغافورة وهو أكبر تجمع أمني في آسيا: «ربما يأتي أكبر تهديد على المدى الطويل للمصالح الحيوية لدول هذه المنطقة من عناصر تسعى لتقويض النظام الدولي القائم على قواعد بدلاً من تعزيزه».