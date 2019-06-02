4.56 ملايين دولار تكلفة العشاء مع وارن بافيت

المصدر: Ⅶ نيويورك - رويترز

وافق مزايد مجهول على دفع مبلغ قياسي بلغ 4.56 ملايين دولار في مزاد خيري سنوي لتناول الغداء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي. والعرض الفائز، الذي قدم في مزاد على موقع إيباي على الإنترنت استمر خمسة أيام وانتهى مساء الجمعة، أكبر بنحو الثلث بالمقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 3.45 ملايين دولار والمسجل في مزايدتي عامي 2012 و2016.

وستعود هذه العائدات بالفائدة على مؤسسة جلايد، وهي مؤسسة خيرية في سان فرانسيسكو تخدم الفقراء والمشردين أو الذين يكافحون للإقلاع عن تعاطي المخدرات.