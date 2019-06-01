مسح: توترات الشرق الأوسط ترجّح استقرار برنت قرب 70 دولاراً 2019

المصدر: لندن ــ رويترز

أظهر مسح لرويترز، أمس، أن من المرجح أن تبقى أسعار خام برنت قرب 70 دولاراً لبقية العام، نظراً للمخاطر المتصاعدة المتعلقة بالإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط وموازنتها إثر المخاطر المتعلقة بالطلب الناشئة عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتوقع المسح الشهري أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.84 دولاراً للبرميل في 2019، دون تغير يذكر عن السعر الذي تنبأ به المسح السابق وهو 68.57 دولاراً، لكنه يزيد على متوسط خام القياس العالمي منذ بداية العام والبالغ 66.80 دولاراً.

وقالت دانييلا كورسيني الاقتصادية في إنتيسا سان باولو: «تدعم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط علاوة المخاطر المحسوبة حالياً في أسعار الخام وأبرز المخاطر التي تواجه أسواق الخام العالمية هي تعطل الممرات التجارية المهمة».