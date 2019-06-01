4.9 مليارات دولار يتكبّدها إيلون ماسك من انخفاض سهم «تيسلا»

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجل سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا» خلال النصف الأول من 2019 أسوأ أداء منذ طرحه في البورصة وخسر السهم 43% من قيمته منذ بداية العام الحالي ليفقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة 4.9 مليارات دولار من ثروته، في الوقت الذي تزايدت فيه شكوك المستثمرين في نمو الطلب على سيارات الشركة.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن ماسك البالغ من العمر 47 عاماً يحتل المركز 46 على قائمة بلومبيرغ لأثرياء العالم بثروة قدرها 19.7 مليار دولار. وكان «ماسك» يحتل المركز 29 في القائمة في بداية العام الحالي.

وكبد تراجع سعر سهم «تيسلا» كبار المساهمين في الشركة وهم «ماسك» وشركة «تينسنت هولدنجز» الصينية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ولاري إيلسون حوالي 7.8 مليارات دولار منها 2.7 مليار دولار خسرها المساهمون خلال الشهر الحالي فقط.