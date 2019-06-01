ترامب يفرض رسوماً جمركية على السلع الواردة من المكسيك

المصدر: واشنطن – أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنّ الولايات المتحدة ستفرض اعتباراً من 10 يونيو الجاري رسوماً جمركية 5% على كل السلع الواردة من المكسيك.

وقد ترتفع الرسوم الجمركية إلى 10% بحلول أول يوليو وتزداد بمقدار 5 نقاط مئوية شهرياً لتصل إلى حدّ 25% في أكتوبر إذا لم توقِف المكسيك إلى حدّ كبير تدفّق الأجانب غير الشرعيّين عبر أراضيها، بحسب ما أوضح ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض. وأضاف أنّ الولايات المتحدة تحتفظ بحق سحب هذه الرسوم وفقاً لتقديرها الخاصّ.

وكرّر ترامب القول: «على مدى سنوات، لم تُعاملنا المكسيك بشكلٍ منصف، لكنّنا نؤكّد الآن على حقوقنا بصفتنا دولة ذات سيادة». من جهتها، وصفت المكسيك إعلان ترامب فرض رسوم جمركيّة بـ«الكارثيّ». وقال خيسوس سياذي المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية: «إنّه أمر كارثي. هذا التهديد إذا نُفّذ سيكون في منتهى الخطورة إذا حصل ذلك، يجب أن نردّ بقوّة».