الذهب يسجل أول مكاسبه الشهرية منذ يناير

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مسجلةً أول مكاسبها الشهرية منذ يناير بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الآتية من المكسيك، مما أجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.5% إلى 1301.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزاد السعر حوالي 0.9 % منذ بداية الشهر الحالي. وصعد المعدن للأسبوع الثاني على التوالي أيضاً وبلغت مكاسبه نحو 0.8% هذا الأسبوع.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتصل إلى 1294.70 دولاراً للأوقية. وزادت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 14.54 دولاراً. واستقر البلاتين عند 791.36 دولاراً للأوقية.