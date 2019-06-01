3 تريليونات دولار خسائر الأسهم العالمية في مايو

المصدر: لندن - رويترز

فقدت الأسهم العالمية نحو 3 تريليونات دولار من قيمتها في مايو وسط تأجج المخاوف من ركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما شهدت صناديق الأسهم العالمية نزوح 10.3 مليارات دولار في الأسبوع الأخير مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتفيد بيانات من بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن الأسهم الأمريكية شهدت نزوح 8.4 مليارات دولار.

ويواصل المستثمرون العزوف عن الأسهم الأوروبية التي شهدت نزوحاً في 62 أسبوعاً من الأربعة والستين أسبوعاً الأخيرة.

واستقبلت صناديق السندات تدفقات للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي حيث ضخ المستثمرون 6.9 مليارات دولار على مدى الأسبوع المنتهي في 29 مايو وفقاً لما أظهرته أرقام بنك أوف أمريكا ميريل لينش.