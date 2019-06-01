عُمان تزيد مبيعات الغاز المسال في السوق الفورية

المصدر: لندن - رويترز

كشفت مصادر بالقطاع ومتعاملون أن سلطنة عمان زادت عدد شحنات الغاز المسال التي تعرضها للبيع في السوق الفورية خلال الأشهر الأخيرة بفضل زيادة إنتاج غاز اللقيم والتحسينات الجارية على منشآتها.

وبدأت سلطنة عمان، وهي من أكبر عشرة مصدرين للغاز المسال في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة، إنتاج الغاز الطبيعي من حقل جديد في نهاية 2017 مما أفضى إلى قفزة في صادرات الغاز المسال العام الماضي وتواصل الزيادة هذا العام.

وذكر متعاملون أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، المملوكة بحصة أغلبية للدولة، لديها عدد من المشترين بعقود طويلة الأجل من بينهم مرفق كوجاس الكوري الجنوبي ويونيون فينوسا الإسبانية، لكنها تطرق السوق الفورية لطرح بعض الكميات الفائضة.

وقال متعامل: «إنتاج غاز اللقيم يمضي على نحو جيد.. يطرحون ما يصل إلى مزاد واحد في الأسبوع. يتوقف الأمر على الوقت من السنة وما إلى ذلك، لذا يوجد تقلب». وتشير أحدث التقارير إلى أن عمان طرحت شحنات للتحميل في نهاية يونيو وأوائل يوليو وأغسطس.

وقال متعامل آخر في الغاز المسال إنه يلحظ مزادي غاز مسال أو ثلاثة من عمان شهرياً.