المصدر: طوكيو ـ وام

ذكرت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن اليابان استوردت 21.564 مليون برميل من النفط الخام في أبريل الماضي من دولة الإمارات.

وبلغت حسب بيانات وكالة الطاقة اليابانية نسبة واردات النفط من الإمارات 23.7% من إجمالي الواردات النفطية.

واستوردت اليابان من السعودية 32.163 مليون برميل بنسبة 35.3% من الإجمالي، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 9.889 مليون برميل وبنسبة 10.9%.

وبلغت واردات اليابان من النفط الخام في أبريل من روسيا 5.107 ملايين برميل. وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان في أبريل 91.041 مليون برميل، وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 84% أو 76.600 مليون برميل.