الدولار يعزز مكاسبه للشهر الرابع

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الدولار متجهاً صوب أعلى مستوى في أسبوع أمس في الوقت الذي تحفز فيه توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين على طلب الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.

وفي حين تأخذ أسواق النقد الأمريكية في حسابها نحو خفضين لأسعار الفائدة بحلول يناير 2020 وتعزز انقلاب منحنى عوائد السندات أثناء الليل، بما يشير إلى مخاطر ركود متنامية في أكبر اقتصاد في العالم، فإن الطلب على الدولار لا يُظهر بوادر انحسار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 98.22 مع وضوح المكاسب أكثر أمام عملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني وتتجه العملة الأمريكية للارتفاع للشهر الرابع . وقال دبلوماسي صيني إن إثارة النزاعات التجارية إرهاب اقتصادي مكشوف في تصعيد للحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة وسط نزاع تجاري مرير واستقر الدولار عند 109.59 ينات.