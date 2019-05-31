«برنت» يهبط بضغط مخاوف الحرب التجارية

المصدر: سنغافورة/‏ لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس حيث طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.86 دولاراً للبرميل منخفضة 59 سنتاً أو 0.9 % مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2 % إلى 58.93 دولاراً للبرميل، إذ تلقت الدعم من توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية.

وقالت برنشتاين إنرجي في مذكرة «تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل تهديداً لأسواق النفط».

وقالت برنشتاين إنه في ظل «تصور حدوث حرب تجارية شاملة» فإن الطلب العالمي على النفط سينمو 0.7 % هذا العام مقارنة مع 2018، بما يقل عن نصف التقييمات الحالية تقريباً.

وبسبب ضعف الطلب قالت برنشتاين إن أي صعود في أسواق النفط سيظل محدوداً على الرغم من الشح النسبي للإمدادات.

وتتلقى أسعار الخام الدعم في الأشهر الأخيرة من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون آخرون كبار وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وانخفضت صادرات نفط إيران في مايو لأقل من نصف مستويات أبريل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.