عجز الميزانية الإيطالية يهبط بأسهم أوروبا

المصدر: Ⅶ عواصم – الوكالات

هبطت الأسهم الإيطالية، أمس، بأكثر من 0.5% لتدفع الأسواق الأوروبية للتراجع، حيث غطت المخاوف بشأن عجز ميزانية البلد على أنباء محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر ورينو.

كما تضررت المؤشرات بتصريحات للرئيس الأمريكي ترامب أثارت القلق بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأفاد ترامب بأن الإدارة الأمريكية لا تستعد لإبرام صفقة مع الصين، فيما لا تزال أصداء استقالة رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» تخيم على الأوساط المحلية، وتزيد من عدم اليقين بشأن «بريكست».

وأغلق مؤشر «ستوكس يوروب» منخفضاً 0.2% وتراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 8 نقاط وداكس الألماني 44 نقطة، بينما تراجع مؤشر«كاك» الفرنسي 23 نقطة.

واستقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية متخليةً عن المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة، وانخفض مؤشر داو جونز 0.1% بعد مكاسب بأكثر من 120 نقطة في بداية الجلسة، كما انخفض ستاندرد آند بورز نقطة واحدة إلى 2824 نقطة في حين ارتفع «ناسداك» 19 نقطة إلى 7656 نقطة.

وتراجع اليورو مع اتجاه المستثمرين القلقين بشأن توترات التجارة لشراء الدولار باعتباره ملاذاً آمناً. وتأثر اليورو سلباً بتصريحات اثنين من مسؤولي منطقة اليورو بأن المفوضية الأوروبية ستفرض على الأرجح غرامة على إيطاليا في الخامس من يونيو بسبب ديونها المتنامية والعجز الهيكلي اللذين ينتهكان قوانين الاتحاد الأوروبي.

وهبط اليورو 0.1 % إلى 1.1179 دولار وزاد الدولار 0.2 % مقابل سلة من العملات المناظرة، ولامس مؤشره 97.791.